Susanlar katliama ortaktır: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçmesi için Gazze'de daha kaç çocuk ölmeli?

Terör devleti İsrail'in Filistinl ilere yönelik soykırım saldırıları sürüyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın cesaretiyle süren bu katliamlarda İsrail'e karşı dişe dokunur bir adım atmayan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) tavrı ise büyük tepki çekiyor.

Filistin halkı, İsrail'in sistematik saldırıları ve insanlık dışı kuşatması altında yaşam mücadelesi verirken, dünya sessizliğe gömülmüş durumda.

On binlerce sivilin katledildiği Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, anneler evlatlarını enkaz altından çıkarıyor. Her geçen gün artan vahşete karşı İslam dünyasından hâlâ etkili bir adım atılmadı.

Gazze için kurulan İİT, Gazze'yi unuttu

1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine kurulan ve ana gayesi "Filistin mücadelesini desteklemek" olan 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze’yi unuttu.

İİT, kuruluş amacına aykırı biçimde pasif ve tepkisiz kalmaya devam ediyor.

Oysa bu teşkilat, Kudüs’teki Mescid-i Aksa saldırılarının ardından, İslam coğrafyasının ortak sesi olmak üzere kurulmuştu.

Bugün ise masumların çığlıkları karşısında yalnızca kınama mesajları yayınlayan bir yapıya dönüştü.

Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken, on binlerce sivil katledilirken İslam coğrafyasına ve cılız kalan İİT'ye İsrail'e karşı çeşitli yaptırımları devreye alması konusunda çağrıda bulunuldu.









"Artık söz değil, yaptırım zamanı!" düşüncesiyle hareketle, İsrail'e giden tüm limanların derhal kapatılması; İsrail'e yük taşıyan hiçbir geminin İslam ülkelerinin limanlarına alınmaması; hava sahalarının İsrail uçaklarına kapatılması ve boykotların devam ettirilerek İsrail'e ticaretin tamamen durdurulması yönünde yaptırım çağrıları yapıldı.

Yalnızca kınama akan kanı durdurmuyor

İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar, savaş suçlarının tam ortasında hayatlarını kaybediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sessizliği ise bu suçlara ortaklık anlamına geliyor. Yalnızca kınama mesajlarıyla yetinilmesi, akan kanı durdurmaya yetmiyor.

İsrail, Gazze'de açlığı "silah" olarak kullanıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de 29 aşevi ile 37 yardım dağıtım merkezini bombaladığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutarak 37 bin 400 yardım ve yakıt tırının Gazze'ye girişini engellediği vurgulandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda öldürülen ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 52 bin 760, yaralı sayısının da 119 bin 264 olduğu, ancak 10 binden fazla kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 200 ailenin nüfustan silindiği, söz konusu ailelerin toplamda 6 bin 350 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Gazze'de 5 bin 120 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edildi.









İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü 18 binden fazla çocuktan 16 bin 270'inin naaşının hastanelere ulaştırılabildiği aktarıldı.

Ayrıca Gazze'de 311'i İsrail'in 7 Ekim'de başlayan soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı 908 bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında can veren 12 bin 400 kadından 8 bin 700'ünün cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi.

İsrail'in yardım girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 50'den fazlası çocuk olmak üzere 57 kişinin açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişinin de soğuktan can verdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'tan fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki saldırılarda 14 bin 500 kadının ise eşini kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de 1411 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 100 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, sağlık sektörünü de hedef alan bu saldırılarda 1411 sağlık çalışanı ile 113 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi.









Gazze'deki 214 gazetecinin öldürüldüğü, 409 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in yardım personeli ve polisi hedef alan 162 suç işlediği, 754 yardım personeli ile polisin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 41 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun kaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 17 bin yaralının uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 850'si çocuk 4 bin 700 kişinin uzvunun kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

65 bin çocuk açlık nedeniyle ölüm tehdidi altında

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 529 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 65 bin çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.









Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 236 merkez hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 236 barınma merkezini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in "insani bölge" olduğu iddiasında bulunduğu alanın Gazze'nin sadece yüzde 10'unu oluşturduğu aktarıldı.

Ancak İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Mevasi bölgesini 38 kez bombaladığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 22 bin olduğu ve işlemleri tamamlanan 14 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediği belirtildi.

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 12 bin 500 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de 2,1 milyon kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 2 milyon 136 binden fazla kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için yaklaşık 60 bin hamile kadının, İsrail'in ilaç girişine izin vermediği için de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.









İsrail askerleri 360 sağlık çalışanı ile 48 gazeteciyi alıkoydu

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de 362'si sağlık çalışanı, 48'i gazeteci ve 26'sı sivil savunma görevlisi olmak üzere 6 bin 633 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Gazze'de alıkonulan 3 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 2 milyon kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kullandığı 113 bin çadırın kullanılamaz hale geldiği, 280 bin ailenin barınmak için çadır veya konteyner eve ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaklaşık 210 bin konutun tamamen, 180 bin konutun kısmen yıkıldığı, 110 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de 139 okul ve üniversite yıkıldı, 150 öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun Gazze'de 225 kamu tesisi ile 143 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 366 okul ve üniversitenin ise saldırılarda kısmen zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail saldırılarında 13 binden fazla öğrencinin can verdiği, 785 bin öğrencinin de eğitimden mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 150 araştırmacı, akademisyen ve öğretim görevlisi ile 800 öğretmen ve eğitimcinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.









İsrail, Gazze'de 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı

Gazze'de İsrail'in 164 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail'in 54 itfaiye, sivil savunma, kurtarma ve hızlı müdahale aracını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 828 camiyi tamamen yıktığı, 167 camiye ağır zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail ordusunun 60 mezarlıktan 19'unu tahrip ettiği ve mezarlardan 2 bin 300 Filistinlinin naaşını çaldığı duyuruldu.

İsrail'in saldırılarla Gazze'ye verdiği zarar 42 milyar dolardan fazla

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 780 kilometre uzunluğunda elektrik hattının, 330 kilometre uzunluğunda şu şebekesinin ve 655 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının İsrail saldırılarında tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 2 bin 850 kilometre uzunluğunda yol ve caddeyi tahrip ettiği bildirildi.

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanında 46 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı, 719 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 42 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin yıkıma uğradığı, 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'de 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 92'sini tahrip ettiği kaydedildi.

Gazze'de normalde 85 bin dönüm alanda sebze ekilirken, bu alanın İsrail saldırıları nedeniyle 7 bin dönüme düştüğü aktarıldı.









Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 651 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 223 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 760'a, yaralıların sayısı da 119 bin 264'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







