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Gündem Suudi Arabistanda Kudüs diplomasisi
ANKARA

Suudi Arabistan’da Kudüs diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Ankara’da Kudüs için başlattığı diplomasi trafiğini dün resmi ziyaret için bulunduğu S.Arabistan’da da sürdürdü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Suudi Arabistan’da Kudüs diplomasisi
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Ankara’da Kudüs için başlattığı diplomasi trafiğini dün resmi ziyaret için bulunduğu S.Arabistan’da da sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs çağrısı: Ümmet adım atmamızı bekliyor
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs çağrısı: Ümmet adım atmamızı bekliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na acil oturum çağrısı yapıldığını ifade ederek, 'Filistin'de yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor.' dedi.

Önceki akşam S.Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud’un daveti üzerine Riyad’a giden Çavuşoğlu, mevkidaşıyla geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar ve uluslararası alanda atılacak adımlar öncelikli olarak ele alındı. İki bakan, karşılıklı ilişkileri onarma çabaları kapsamında izlenecek yol haritası ile ikili siyasi, ticari ilişkiler ile bölgesel meseleleri detaylı olarak değerlendirdi.

ATILACAK ADIMLAR KONUŞULDU

Çavuşoğlu, Ankara’da başladığı Kudüs konulu telefon diplomasisini Suudi Arabistan’da da devam ettirdi. Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Filistin’deki son gelişmeler ve İsrail’in saldırganlığı karşısında atılacak adımlar konusunda telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, önceki gün Kudüs konulu diplomasi trafiği kapsamında ayrıca İran, Cezayir, Pakistan, Rusya, Filistin, Tunus dışişleri bakanları ile de telefonda görüşmüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamayla da İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları lanetlendi ve bu saldırıların derhal sonlandırılması istendi.

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