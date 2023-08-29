Suudi Arabistan'dan Türkiye çağrısı: Bölgede dengeleri değiştirecek adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sonrası Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ivme kazanan ilişkiler artarak devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef ile bir araya geldi. Bakan Bolat, 'özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız' açıklamasında bulundu.

Türk yatırımcılara çağrı

Türkiye-Suudi Arabistan toplantısına katılan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı H.E Bandar bin İbrahim Alkhorayef ise 2030 Suudi Arabistan vizyonu için Türkiye ile yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Petrol dışında sanayi, teknoloji, maden, yapay zeka ve diğer konularda işbirliklerine açık olduklarını belirten Alkhorayef, Türk yatırımcıları Suud topraklarına beklediklerini ve yatırım için zemin hazırlayacaklarını ifade etti.

Stratejik ortaklık mesajı

Türk yatırımcıları sadece petrol ve madeni kaynaklar sanayi ve üretim alanında da ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Alkhorayef, yeni dönemde kurulan ilişkilerin stratejik ortalığa dönüşmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın stratejik konumlarının önemine vurgu yapan Alkhorayef, yenilenebilir enerji, teknoloji, otomobil ve sanayi alanında Türk yatırımcılarla görüşmeler yapmak istediklerini söyleyerek, yatırımları ve ortaklıkları çeşitlendirme çağrısı yaptı.

TOBB'dan hazırız mesajı

Türkiye- Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ise "Bu girişimlerde yer almaya hazırız. Ülkelerimizin ekonomileri birbirini tamamlamaktadır. Ekonomik ortaklıkları çeşitlendirerek derinleştirmemiz gerekiyor. Bu yılın ilk 7 ayında ticaretimizde 10 milyar dolarlık bir ekonomik ortaklık gerçekleştirdik. Orta ve uzun vadede 30 milyar dolarlık ticaret yakalayacağız." dedi.



