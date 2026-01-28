Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı: Havaya ateş açıp kaçtı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı soygun düzenlendi. Bankalar Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen’i tehdit ederek 100 gram altını aldı. Şüpheli, havaya ateş açtıktan sonra kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.