Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı: Havaya ateş açıp kaçtı

13:5528/01/2026, Çarşamba
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altın alan şüpheli, havaya ateş açarak kaçtı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı soygun düzenlendi. Bankalar Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen’i tehdit ederek 100 gram altını aldı. Şüpheli, havaya ateş açtıktan sonra kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#mersin
#altın
#soygun
