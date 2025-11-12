Tahliye edilen Ahmet Özer'den MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Eski Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı. Öte yandan Özer'in 'terör' soruşturmasından tutukluluğu devam ederken, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ahmet Özer hakkında ocak ayında bir tutuklama kararı daha verildi. Bunun üzerine Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada 'terör' soruşturmasından tahliye edildi.

Adli kontrol tedbiri uygulandı

Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Duruşma 27 Ocak'ta görülecek

Öte yandan 5 Kasım günü iddianamenin kabul edilmesiyle hazırlanan tensip zaptının ardından duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

"Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine ihtiyacımız var"

Cezaevinden tahliyesinin ardından açıklamalarda bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "1 yıl 10 gün sonra dışardayım. Tabi dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye Başkanlarımız, belediyelerden üst düzey bürokratlar, her yerden dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo da ayrıca üzücü bir tablo olarak ortaya çıktı. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte hukuka, demokrasiye hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Aynı zamanda seçilmişlerin, belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamında ilk göstergesi olmasını diliyorum benim bu tahliyemin" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Özer, "Bir barış sürecinin içerisinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle sayın Devlet Bahçeli‘ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde sayın Fethi Yıldız’ın hem hukuk güvenliği, hem hukuka duyulan güveni daha da artması için yaptığı hukuki açıklamalarla içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Özel teşekkürüm de ailem için, eşim için, oğlum için. Onlar sadece benim değil, içerideki herkes için büyük bir çaba sarf etti bundan sonra da sarf etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.







