Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Tahliye edilen avukat Rezan Epözdemir cezaevinden çıktı

Tahliye edilen avukat Rezan Epözdemir cezaevinden çıktı

19:5414/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Avukat Rezan Epözdemir
Avukat Rezan Epözdemir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'e yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi. Kararın ardından Epözdemir, Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıktı.

İstanbul’da yargılandığı rüşvet davasında hakkında tahliye kararı verilen Avukat Rezan Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı. Epözdemir hakkında Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi.

Kararın ardından Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıktı. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, gazetecilere açıklama yapmayacağını belirterek,
"Teşekkür ederim, Allah razı olsun"
dedi. Epözdemir, daha sonra ailesi ile birlikte araçla cezaevinden ayrıldı.



#Rezan Epözdemir
#Tahliye
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet’e göre Miraç kandiline özel namaz var mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Bu gece okunacak dualar ve sureler