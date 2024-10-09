Tahliye Harekatı: Lübnan'dan 2 bin 500 kişi getiriliyor

Tahliye operasyonuyla ilgili detaylar, bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçmiş olan vatandaşlarla paylaşılacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulması durumunda tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği ifade edildi. Vatandaşların Türkiye’ye varışlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Görevlendirilen gemiler, aynı zamanda Türkiye’nin Lübnan’a göndereceği insani yardımları da taşıyacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli şekilde ülkeye getirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.