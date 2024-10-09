Tahliye Harekatı: Lübnan'dan 2 bin 500 kişi getiriliyor

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Türkiye, İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’da bugün önemli bir tahliye harekatı gerçekleştiriyor. Mersin’den çıkacak iki askeri gemi, Türkiye’ye gelmek için başvuru yapan 2 bin 500 vatandaşımızı alıp getirecek. Savaşın büyümesinden endişe edilen ülkede Dışişleri Bakanlığı’na kayıtlı 14 bin Türk vatandaşı yaşıyor.
Türkiye, İsrail saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanan Lübnan’dan tahliyeler için düğmeye bastı. Yapılan hazırlıkların ardından ilk iki gemi bugün Mersin’den Beyrut’a yola çıkıyor. Ülkede bulunan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının 2 bin 500’ünün tahliye için başvurduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre,
Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 bin yolcu kapasiteli iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması planlanıyor
. Gemiler Mersin’den Beyrut’a gidecek.
İNSANİ YARDIM DA TAŞIYACAK
İNSANİ YARDIM DA TAŞIYACAK
Tahliye operasyonuyla ilgili detaylar, bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçmiş olan vatandaşlarla paylaşılacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulması durumunda tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği ifade edildi. Vatandaşların Türkiye’ye varışlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Görevlendirilen gemiler, aynı zamanda Türkiye’nin Lübnan’a göndereceği insani yardımları da taşıyacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli şekilde ülkeye getirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
Tek tek temas kuruldu
Tek tek temas kuruldu
- Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Bu çerçevede “Evet gelmek istiyoruz” diyenler gemiye alınacak. Gelen yanıtlar sonrası toplam 2 bin kapasiteli iki geminin bu aşamada yeterli olacağının anlaşıldığı, toplanma alanları ve saati ile ilgili bilginin vatandaşlara mesaj yoluyla iletileceği kaydedildi. Kaynaklar, "Yarın (bugün) vatandaşlarımız gemilere binecek ve ülkemize dönecekler" ifadesini kullandı.
'Altın vuruş' peşinde
'Altın vuruş' peşinde
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
, "İ
srail, hazır bölge ülkelerini bu kadar bölünmüş bir halde bulmuşken, son vuruşu yapmak, altın vuruşu gerçekleştirmek istiyor
” dedi. Kurtulmuş, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulunda konuştu. Kurtulmuş, "
Bu durumdan istifade etmek isteyen İsrail'in, maalesef adım adım işgal, imha ve ilhak planlarını gerçekleştirmekte olduğu ve yakmış olduğu bu büyük ateş çemberinin tabiri caizse bir ateş çukuruna dönüştürüldüğü aşikardır. Şimdi Netanyahu ve yönetimi, açmış oldukları bu ateş çukuruna bütün bölge halklarını atmaya çalışıyorlar"
değerlendirme-sinde bulundu.
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