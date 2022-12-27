Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı.

Toplantıyı Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

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"HAFTASONU TAKSİMETRE AYARI YAPILMIŞ OLACAK"

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, 'Terbiyesizler, bizi bitirdiniz' diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.

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FOTOĞRAF 18 Taksim Meydanı, İstanbulda taksicilere yönelik en çok denetim yapılan yer. Neredeyse her gün yapılan denetimlerde taksicilere cezalar yağıyor. Geçtiğimiz gün trafik polisleri, Müşteri seçen, kural ihlali yapan ve usule uygun olmayan araçlara idari para cezası kesti, birçok taksi ise trafikten men edildi. Taksim civarındaki otoparklar trafikten men edilen taksilerle doldu. Aynı yerde bir kaç gün sonra Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu ve yönetim kurulu üyeleri denetime çıktı. Taksim Meydanında saat 15.00te başlayan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Toplamda 28 taksi şoförünün ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Denetimle ilgili konuşan Eyüp Aksu, taksicilerin kurallara uygun şekilde davrandığını ve bütün yolcuları aldığını belirtti. Aksu, ayrıca emniyet ve belediyelerle ortak denetim yapmaya hazır olduklarını da ifade etti. Aksu, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, Günün bazı saatlerinde, turistin yoğun olduğu, taksi yolcusu sayısının yüksek olduğu yerlerde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak denetim yapıyoruz. Tabi yaptırım ve denetim yetkimiz olmamasına rağmen yapıyoruz. Burada yolcu seçme, taksimetre açmama, şoför davranışlarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Evrakları ve taksi çalıştırma ruhsatını da denetliyoruz. Rapor tutuyoruz, emniyetimiz ve belediyemiz ile raporu paylaşıyoruz dedi. Denetimlerin Oda Başkanı tarafından yapılmaması gerektiğini söyleyen taksi şoförü Fehmi Tanoğlu, Müşteri gelecekti, gelmedi. Yoldan dönüyorum. Denetimi denetim görevi olanlar yapsın, oda başkanının işi bu değil dedi. Bir diğer taksi şoförü Tolga Göray ise Aksuyu görünce çalışma saatlerinden yakındı. Göray, Çalışma saatlerimiz saat 19.00-20.00yi buluyor. Acıkıyoruz, tuvalete gidemiyoruz. Aplikasyona gidiyoruz, polis çeviriyor. Aplikasyon sistem dışı diyor, aracımızı bağlıyor. Denetim sırasında yanlarına taksicilerden bir kişi almaları gerek. Biz ne yapacağız. Herkes mi suçlu ifadelerini kullandı. Kadın taksi şoförü Havva Aydın Sancaktutan ise iki aydır lüks taksi şoförlüğü yaptığını belirterek, Ben oğlum için taksicilik düşündüm ama onun zamanı olmadığı için ben başladım. Çok keyif alıyorum. İnsanların yargısız infaz yapmasına rağmen hazırım diye konuştu. Aksu denetim sonrasında yaptığı açıklamada ise, Hem burada durup uzaktan takip yaptık. Yolcu alıyorlar mı, gidiyorlar mı diye. Hem de yolcu gibi davrandık. Hiçbir taksi nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Hiç sormadan yolcularını aldılar. Sol şeridi seçmediler, taksimetreleri açıktı. Denetimlerde, resmi anlamda bütün evrakların tam olduğunu da gördük şeklinde konuştu. Taksicilerin en fazla ceza yediği yer: Oda Başkanı denetime çıktı Taksiciler Odası Başkanı, taksicilerin en çok şikayet edildiği ve ceza yediği Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Eyüp Aksu 28 taksiyi denetlediklerini, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

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