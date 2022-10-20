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İSTANBUL

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Türkiye'de taksimetre tarifesinin çok ucuz olduğunu öne sürdü. TVNET ekranlarında açıklamalarda bulunan Aksu, "Şu anki tarifemizin yüzde 100 artışı olmalı, kilometre başı ücreti 13 lira olmalı ki biz taşımacılık değerlerine erişelim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksiciler Odası Başkanı Aksudan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı
​Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında "Taksimetre tarifesini yeterli buluyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Tarifeyi çok ucuz bulduğunu ifade eden Aksu, "Petrolün çıktığı ülkeler hariç dünyanın en pahalı akaryakıtı kullanarak en ucuz taksimetresiyle çalışıyoruz. İstanbul'da kilometre başı 6 lira 30 kuruş alıyoruz. En son tarife değişikliği dördüncü ayın yedisinde oldu." dedi.

"TOPLU TAŞIMADAN DAHA UCUZ HİZMET VERİYORUZ"

"Şu anda burada çalışan dört kişi toplu taşımayı kullansın veya taksiyi kullansın. Biz toplu taşımadan çok daha ucuz hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullanan Aksu, "Türkiye'nin 81 ilinden kilometre başına daha ucuz bir taşımacılık yapıyoruz. Bakın 100 bin liraya aldığımız araç 500 bin lira oldu. Yakıtın litresini kaç paraya alıyorduk kaç para oldu. Demirbaş giderlerimiz 4-5 kat katladı. Ama taksimetre ücreti hala yerinde duruyor." açıklamasında bulundu.

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı
OYNAT 04:28
Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Türkiye'de taksimetre tarifesinin çok ucuz olduğunu öne sürdü. TVNET ekranlarında açıklamalarda bulunan Aksu, 'Şu anki tarifemizin yüzde 100 artışı olmalı, kilometre başı ücreti 13 lira olmalı ki biz taşımacılık değerlerine erişelim.' dedi.

"YÜZDE YÜZ ZAM YAPILMALI"

Şu anki tarifeye yüzde 100 zam yapılması geretiğini savunan Aksu, "Kilometre başı ücreti 13 lira olmalı ki biz taşımacılık değerlerine erişelim. Biz şu anda toplu taşıma görevi yapıyoruz, işimiz bu ne yapalım. Ticaret değil bu bizim işimiz, devlete para verdik ne yapalım? Hamdolsun para kazanıyoruz, eskiden taksicilik maddi anlamda iyi bir taşımacılıktı ama şu anda gelir ve gider eş değer olmaya başladı." diye konuştu.

"HERKES 'TAKSİLER UCUZ' DİYOR"

Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün esnaf grubu, bütün medya grubu veya geneli diyelim, tarifeleri pahalı gören ilk defa sizi gördüm. Herkes diyor ki gerçekten İstanbul'da taksi taşımacılığı çok ucuz diyor, bu konuda hemfikiriz. Ama siz nedense taksi ücretleri pahalı dediniz ilk defa karşılaştım. sadece siz taksimetre ücretlerinin pahalı olduğunu söylüyorsunuz, herkes diyor ki İstanbul'un taksimetre ücretleri çok düşük."

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunları şoför kaynaklı yaşanıyor bunun yetkisi de İBB'de
GÜNDEM
Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunları şoför kaynaklı yaşanıyor bunun yetkisi de İBB'de

​​Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunları şoför kaynaklı yaşanıyor bunun yetkisi de İBB'de
OYNAT 02:15
​​Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunları şoför kaynaklı yaşanıyor bunun yetkisi de İBB'de
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, TVNET yayınında İstanbul'un taksi sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunların şoför kaynaklı olduğunu belirten Aksu 'Bu konudaki bütün yetkiler İBB'de' ifadelerini kullandı. İSPARK'ın taksi işletmeciliği yaptığı yerlerde sıkıntılar yaşandığını da söyleyen Aksu, 'Her taksiciye yolcu verilmediği için beklemeler yaşanıyor. İBB yetkililerini çağırın, bu meseleleri belgeleriyle konuşalım' dedi.
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