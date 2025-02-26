Taksilerde yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olacak

Ticari araçlarda güvenlik odaklı yeni bir dönem başlıyor.





İçişleri Bakanlığı, taksi şoförlerine yönelik artan saldırıları dikkate alarak, hem şoförleri hem de yolcuları korumak amacıyla 1 Mart 2025 itibarıyla ticari araçlarda kamera zorunluluğunu yürürlüğe koyuyor.





Kamera ve acil durum butonu zorunlu





29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme, taksi ve taksi dolmuş türü araçlar için araç takip sistemi, iç ve dış kamera sistemi ile acil durum butonu bulundurma zorunluluğunu içeriyor.









Koşulları karşılamayan trafiğe çıkamayacak





Cumartesi resmen yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeye göre, kamera ve acil durum butonu bulunmayan ticari taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek ve trafiğe çıkış izni alamayacak.





Bu düzenleme, taksi taşımacılığında güvenliği artırmayı ve olası suçların önlenmesini ve sektörde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.





Dolayısıyla taksi sahiplerinin, en geç 1 Mart 2025 tarihine kadar araçlarına gerekli sistemleri entegre etmeleri gerekiyor.











