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Taksilerde yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olacak

Taksilerde yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olacak

10:3726/02/2025, Çarşamba
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Ticari taksilerde kamera ve acil durum butonu kullanımı zorunlu oluyor.
Ticari taksilerde kamera ve acil durum butonu kullanımı zorunlu oluyor.

1 Mart 2025’ten itibaren ticari taksilerde kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak. Bu sistemleri olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak ve muayeneden geçemeyecek.

Ticari araçlarda güvenlik odaklı yeni bir dönem başlıyor.


İçişleri Bakanlığı, taksi şoförlerine yönelik artan saldırıları dikkate alarak, hem şoförleri hem de yolcuları korumak amacıyla 1 Mart 2025 itibarıyla ticari araçlarda kamera zorunluluğunu yürürlüğe koyuyor.


Kamera ve acil durum butonu zorunlu


29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme, taksi ve taksi dolmuş türü araçlar için araç takip sistemi, iç ve dış kamera sistemi ile acil durum butonu bulundurma zorunluluğunu içeriyor.



Koşulları karşılamayan trafiğe çıkamayacak


Cumartesi resmen yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeye göre, kamera ve acil durum butonu bulunmayan ticari taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek ve trafiğe çıkış izni alamayacak.


Bu düzenleme, taksi taşımacılığında güvenliği artırmayı ve olası suçların önlenmesini ve sektörde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.


Dolayısıyla taksi sahiplerinin, en geç 1 Mart 2025 tarihine kadar araçlarına gerekli sistemleri entegre etmeleri gerekiyor.




#taksi
#kamera
#İçişleri Bakanlığı

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