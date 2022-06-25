Gündem İstanbulda bazı metro seferleri iptal
İSTANBUL

İstanbul'da bazı metro seferleri iptal

İstanbul'da 26 Haziran pazar günü 11.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

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Taksim metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
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İstanbul'da bazı metro seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

  • ''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''

Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.

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