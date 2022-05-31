Tanju Özcan'dan ahlak sınırını aşan sözlerine savunma: Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum

Sığınmacılara karşı yaptığı ırkçı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında yeni bir skandala imza attı.

AK Parti'li kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadesini kullanan Özcan, büyük tepki çekti.

AK PARTİ'DEN BÜYÜK TEPKİ

Tanju Özcan'ın bu çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

Bolu Belediye Başkanı @tanjuozcanchp’nin kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 30, 2022

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Çelik'in bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özcan orada sadece iffetini koruma çalıştığını söyledi. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Yalan söylerken yüzü bile kızarmayan Ömer Çelik beni ahlaksızlıkla suçlayıp tehdit ediyor. Hodri Meydan!!! Bu arada bahse konu video bu. Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum. Bir daha izleyin ENSARoğulları. Anlayacağınızı sanmıyorum ama"

Yalan söylerken yüzü bile kızarmayan Ömer Çelik beni ahlaksızlıkla suçlayıp tehdit ediyor.Hodri Meydan!!! Bu arada bahse konu video bu. Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum. Bir daha izleyin ENSARoğulları. Anlayacağınızı sanmıyorum ama #AhlaksızTanjuÖzcan pic.twitter.com/RpjXVbg9M6 — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 31, 2022

Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

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