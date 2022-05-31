Gündem Tanju Özcandan ahlak sınırını aşan sözlerine savunma Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum
POLİTİKA

Tanju Özcan'dan ahlak sınırını aşan sözlerine savunma: Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclisi toplantısında kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadesini kullanması büyük tepki çekmişti. Özcan'ın skandal çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik'in 'ahlaksızlık' diyerek tepki verdiği paylaşımına yanıt veren Tanju Özcan kendini, "Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum." sözleriyle savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanju Özcandan ahlak sınırını aşan sözlerine savunma: Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum
Tanju Özcan

Sığınmacılara karşı yaptığı ırkçı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında yeni bir skandala imza attı.

AK Parti'li kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadesini kullanan Özcan, büyük tepki çekti.

AK PARTİ'DEN BÜYÜK TEPKİ

Tanju Özcan'ın bu çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Çelik'in bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özcan orada sadece iffetini koruma çalıştığını söyledi. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalan söylerken yüzü bile kızarmayan Ömer Çelik beni ahlaksızlıkla suçlayıp tehdit ediyor. Hodri Meydan!!! Bu arada bahse konu video bu. Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum. Bir daha izleyin ENSARoğulları. Anlayacağınızı sanmıyorum ama"

Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
OYNAT 00:24
Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine AK Parti'den sert tepki: Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız
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