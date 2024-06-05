Tarifi 80 yaşındaki teyze verdi: Giresun'da fındık yaprağından sarma yaptılar

Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların korunma önlemlerine uymalarının ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz ettiği vurgulandı.