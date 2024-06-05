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Tarifi 80 yaşındaki teyze verdi: Giresun'da fındık yaprağından sarma yaptılar

Giresun'un Piraziz ilçesinde yöresel lezzetlerin tanıtılması için ev hanımları tarafından Yerel Mutfak Festivali gerçekleştirildi. Tanıtılan yemekler arasında yer alan fındık yaprağı sarması dikkat çekti.

16:46 - 5/06/2024 Çarşamba
IHA
Giresun
Giresun

Fındık ve çay diyarı Giresun yöresel lezzetleriyle de ön plana çıkıyor.


Giresun'un Piraziz ilçesinde ev hanımları tarafından kurulan Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği’nce (PİRYEG) ilçe stadında organize edilen festivalde, yöreye özgü çalı çileği çorbası, fındık yaprağı sarması, karayemiş tuzlaması, Piraziz köftesi, fındıklı burma tatlısı gibi 100 civarında ürün sergilendi.


İlçedeki kadınlar tarafından yapılan yemekler, il ve ilçe dışından gelen katılımcılara ikram edildi.



Yerel ürünleri tanıttılar


PİRYEG görevlisi ve organizasyon sorumlusu Demet Öztürk, gazetecilere, amaçlarının yereldeki ürünlerin tanınırlığını artırmak olduğunu söyledi.


Festivalde fındık yaprağı sarması, ısırganlı pasta gibi farklı lezzetleri sergilediklerini dile getiren Öztürk, yörede yetişen bitkileri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkardıklarını aktardı.


"Tarifi 80 yaşındaki bir teyzeden aldık"


Öztürk, özellikle fındık yaprağı sarmasının geçmişten bugüne unutulan bir lezzet olduğuna dikkati çekerek “Piraziz’de yaşayan 80 yaşındaki bir teyzemizin tarifi ile fındık yaprağı sarmasını yaptık. Amacımız eski tatlarımızı günümüzde de tadabilmek, kaybolmamasını sağlamak.” dedi.


Vejeteryan ürünlerin yörede çok fazla olduğuna işaret eden Öztürk, “Bu ürünleri günümüze uyarlamak istedik. Isırganı pastaya dönüştürdük, çok da lezzetli oldu.” diye konuştu.


Öztürk, coğrafi işaretli ısırgan ve fındığın da festivalde birçok yemekte kullanıldığını sözlerine ekledi.




#Giresun
#Piraziz
#Fındık
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