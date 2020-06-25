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Tarihi binayı yaktı nedenini duyanlar çılgına döndü: Yakmadan duramıyorum

Antalya Kaleiçi bölgesindeki tarihi ahşap binayı yaktığı belirlenen 38 yaşındaki Serdar Urgan gözaltına alındı. Aynı suçtan 10 kaydı bulunan Urgan'ın, ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" dediği öğrenildi. Uzmanlar, yangın ve ateş çıkarmanın 'piromani' adı verilen ruhsal bir hastalık semptomu olduğunu, 'dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan bu rahatsızlığın halk arasında 'yangın çıkarma hastalığı' olarak bilindiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Hamam Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap binada, pazar günü saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokaktaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binanın bitişiğindeki otel ve evlerin sahipleri, alevlerin sıçraması ihtimaline karşı hortumlarla müdahale etti. Dar sokaklardan güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın güçlükle söndürüldü.

Onlarca görüntü incelendi

Soruşturma başlatan Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Serdar Urgan olduğunu belirledi. Urgan'ın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığı ve ardından yayılan dumanı bir süze izleyip, bölgeden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

  • Gözaltına alınan Serdar Urgan'ın, 'yangın çıkarmak' suçundan 10 kaydının olduğu belirlendi. Urgan'ın, polise verdiği ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Urgan, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uzmanlar 'Yangın çıkarma hastalığı' dedi


Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli ise yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu söyledi. Hastalığın 'piromani' olarak da tarif edilebileceğini söyleyen Etli, "Piromani 'dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler" diye konuştu.

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