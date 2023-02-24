Tarım ve Orman Bakanlığından deprem bölgesine 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı depremden etkilenen bölgelere 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacak.
"Şanlıurfa'ya can suyu olacak"
Şanlıurfa’da çiftçilere yönelik yapılan desteklerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Kirişci, konuşmasında şunları söyledi: "Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimize toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL bir ödemeyi 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira Şanlıurfalı çiftçilerimizin hesabına geçmiştir. Bu Şanlıurfa'nın ekonomisine bir can suyu olacak ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bütün esnafımız bütün ticari alanda faaliyet gösteren kardeşlerimizde bundan nasiplenecekler. Onlar için de hayırlı bereketli olsun."
1.5 milyar liralık hayvan yemi desteği
Bölgede yaşanan depremin ardından sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımının yapıldığını ifade eden Bakan Kirişci, açıklamasına şöyle devam etti: "13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık. Bundan ayrı olarak da 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de bulunacağız. Yine depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitini yapıyoruz. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovan bedelsiz olarak temin edilecektir. 11 ilde 1 buçuk milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız. ÇKS güncelleme süresini 8 Mayıs'a kadar uzattık. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için son başvuru 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart, yağlı tohumlu bitkiler için fark ödeme desteğini 2 Mayıs olarak uzattık."