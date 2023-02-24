Tarım ve Orman Bakanlığından deprem bölgesine 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteği

, depremden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, "13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık. Bundan ayrı olarak da 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de bulunacağız" dedi.Depremin vurduğu illerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, temasları kapsamında Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve belediye başkanları katıldı. Bakan Kirişci, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kirişci, afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa’daki çiftçilere verilecek tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

, depremden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, "13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık. Bundan ayrı olarak da 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de bulunacağız" dedi.Depremin vurduğu illerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Kirişci, temasları kapsamında Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve belediye başkanları katıldı. Bakan Kirişci, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kirişci, afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa’daki çiftçilere verilecek tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, deprem bölgesindeki 11 kente 425 bin 275 depremzede çiftçiye toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Kirişci, Şanlıurfa’da ise çiftçilere 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira destek sağlandığını dile getirerek, destek ödemelerinin de bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını aktardı.

Bakan Kirişci, deprem bölgesindeki 11 kente 425 bin 275 depremzede çiftçiye toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Kirişci, Şanlıurfa’da ise çiftçilere 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira destek sağlandığını dile getirerek, destek ödemelerinin de bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını aktardı.

Şanlıurfa’da çiftçilere yönelik yapılan desteklerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Kirişci, konuşmasında şunları söyledi: "Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimize toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL bir ödemeyi 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira Şanlıurfalı çiftçilerimizin hesabına geçmiştir. Bu Şanlıurfa'nın ekonomisine bir can suyu olacak ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bütün esnafımız bütün ticari alanda faaliyet gösteren kardeşlerimizde bundan nasiplenecekler. Onlar için de hayırlı bereketli olsun."