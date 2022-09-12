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POLİTİKA

'Tarkan ücret almayacak' diyen CHP'li Tunç Soyer ağız değiştirdi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın konser için belediyeden ücret almayacağını açıklamıştı. Soyer, Halk TV'de yaptığı açıklamada ise ağız değiştirdi. Soyer, Tarkan’ın ‘kaşe ücreti’ adı altında para aldığını söyledi. Tarkan'ın parayı hayır işine aktaracağını dile getiren Soyer'in çelişkili açıklamaları kafalarda soru işaretine neden oldu. Sosyal medyada, "Tarkan hani ücret almayacaktı?", "Tunç Soyer yine çark etti" yorumları yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarkan İzmir konserinden ne kadar ücret aldı?
Tunç Soyer -Tarkan

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül akşamı Tarkan konseri öncesi Osmanlı'ya yönelik hakaretleri nedeniyle tepkilerin hedefi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sefer de Tarkan konusunda ağız değiştirdi.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Tarkan'ın konser vereceği dev platformun etkinliğe saatler kala çökmesi sonrası Tarkan'ın konser için Büyükşehir Belediyesinden ücret almayacağını belirten Tunç Soyer bugün Halk TV'de kendi kendisini yalanladı.

'PARA ALACAK AMA...'

"Tarkan konser ücreti alacak mı?" sorusu üzerine Soyer, Tarkan'ın İzmir'de verdiği konserden alacağı parayı hayır işlerine harcayacağını söyledi.

Soyer, açıklamasının devamında, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki… Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • Önce Tarkan ücret almayacak diyen CHP'li Soyer'in sonradan çark etmesi sosyal medyada, "Soyer yine çark etti" yorumlarına neden oldu.


BU İLK DEĞİL: KENDİ YASAĞINI DELMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanmasına neden olan Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası açıklama yapmış bundan böyle büyükşehir belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerinin yapılmayacağını, yasaklandığını açıklasa da İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünde Tarkan konserinde kendi koyduğu yasağı delmiş, gökyüzü atılan havai fişeklerle aydınlanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. 'Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Şanlı tarihinizle, zaferlerinizle, kültürünüzle gurur duyun. Biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sizi binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın' şeklinde konuştu.


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