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Tatvan Belediye Başkanı'nın provokasyonuna Bakan Tunç'tan açıklama: Birliğimize yönelik bir saldırıdır

Tatvan Belediye Başkanı'nın gerçekleştirdiği provokasyona yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin bir takım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

14:29 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:51 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, Bitlis'in Tatvan ilçesi Belediye Başkanı Mümin Erol'un belediyede makam odasında bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesiyle ilgili, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.



Yılmaz Tunç açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kurallar vardır. Anayasa vardır. Kanunlar vardır. Herkes bu anayasa ve kanunlara bağlıdır. Dolayısıyla herkes bu kurallara uymak mecburiyetindedir.


Ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor ve bu uğurda bölücü terör örgütünde mücadelede büyük bedeller ödedik. Şehitler verdik.


Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının önünde en büyük engel maalesef terör örgütü oldu. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu anlamda terörle mücadele konusunda birlik beraberlik içerisinde olmalıyız.


Özellikle milletin oylarıyla seçilenler, demokratik siyaset yapmak isteyenler. Gerek parlamentoda gerek yerel yönetimlerde bu konuda milletimizin birlik ve beraberliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmak durumundadır.


Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin kameralar eşliğinde, birtakım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hakarettir, hem de milletin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır.


Bu konularda Cumhuriyet savcılarımız eğer bir suç unsuru görürlerse zaten bağımsız ve tarafsız yargı olarak soruşturma açıyorlar. Tatvan'da da böyle bir soruşturma açılmıştır. Bu tutum ve davranışlara milletimizin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik bu tür eylemlere fırsat vermemek lazım ve herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım.


Ne olmuştu?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.


Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.



#Yılmaz Tunç
#Tatvan Belediye Başkanı
#Soruşturma
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