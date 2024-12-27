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Tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun varlıklarına haciz kondu

Tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun varlıklarına haciz kondu

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:3927/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu'nda, 'SADAT'a ödemediği tazminat gerekçesiyle' icra işlemi başlatıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nda, 'SADAT'a ödemediği tazminat gerekçesiyle' icra işlemi başlatıldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle tazminat cezasına çarptırılmıştı. SADAT, tazminatın ödenmediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu açıkladı. Eski CHP liderinin avukatı, "30 bin TL'lik tazminat yatırılmış 8 bin TL'lik faiz için hukuksuzca icra işlemi başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde, TV100'de Uğur Dündar’ın sunduğu programda, devamlı suçladığı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT)'nin reklamı çıkınca hiddetlenmiş,
"O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!"
ifadeleriyle SADAT’ı hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davayı kaybetmiş ve tazminata mahkum edilmişti.

Tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun varlıklarına haciz kondu

SADAT, tazminatın ödenmediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu açıkladı.

Bugün SADAT'tan yapılan yazılı açıklamada,
"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde şirketimiz hakkında tamamı yalan, uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023'te, seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur
" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: "8 bin TL için..."

Eski CHP liderinin avukatı,
"30 bin TL'lik tazminat yatırılmış 8 bin TL'lik faiz için hukuksuzca icra işlemi başlatılmıştır"
açıklamasını yaptı.

Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs 2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30 bin tazminata hükmedilmiştir. Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24 Aralık 2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8 bin TL'lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar) yapılmadan, dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8 bin TL'lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır. Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#SADAT
#Tazminat

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