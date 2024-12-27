CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle tazminat cezasına çarptırılmıştı. SADAT, tazminatın ödenmediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu açıkladı. Eski CHP liderinin avukatı, "30 bin TL'lik tazminat yatırılmış 8 bin TL'lik faiz için hukuksuzca icra işlemi başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davayı kaybetmiş ve tazminata mahkum edilmişti.
Tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun varlıklarına haciz kondu
SADAT, tazminatın ödenmediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: "8 bin TL için..."
Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs 2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30 bin tazminata hükmedilmiştir. Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24 Aralık 2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8 bin TL'lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar) yapılmadan, dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8 bin TL'lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır. Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı.