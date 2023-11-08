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TBMM Başkanı Kurtulmuş Yemen Milletvekili Al Ahmar ve heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al Ahmar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Semih Bozkuş
19:53 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al Ahmar’ı kabul etti.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al Ahmar ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, AK Parti Mersin Milletvekili ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Şubesi Başkanı Nureddin Nebati ile TBMM İdare Amiri ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Turan da yer aldı.




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#Numan Kurtulmuş
#Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı
#Hamid Abdullah Al Ahmar
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