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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni eğitim öğretim yılı mesajı paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Afra Betül Özdemir
10:21 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.


Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.


Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."





TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de aile yapısının korunması hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de aile yapısının korunması hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı’nda konuştu. "Tarımdan sanayiye, yüksek teknolojilerden milli savunma sanayine kadar her alanda Türkiye, takip edilen bir ülke olacak." diyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki yüzyıla ilişkin, cumhuriyetimizin ikinci asrına ilişkin ekonomik olarak hedefimiz budur." dedi. Sözlerinin devamında, "En güçlü yapımız olan aile yapımızın korunması, daha da güçlendirilmesi için üzerimize düşen bütün sorumluluklarımıza da gayret edeceğiz" diye konuşan Kurtulmuş, "Sadece devlet olarak değil sivil toplum olarak da Türkiye'de aile yapısının korunması, güçlenmesi, önemli hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.


#TBMM
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#Eğitim
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