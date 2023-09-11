TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni eğitim öğretim yılı mesajı paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı’nda konuştu. "Tarımdan sanayiye, yüksek teknolojilerden milli savunma sanayine kadar her alanda Türkiye, takip edilen bir ülke olacak." diyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki yüzyıla ilişkin, cumhuriyetimizin ikinci asrına ilişkin ekonomik olarak hedefimiz budur." dedi. Sözlerinin devamında, "En güçlü yapımız olan aile yapımızın korunması, daha da güçlendirilmesi için üzerimize düşen bütün sorumluluklarımıza da gayret edeceğiz" diye konuşan Kurtulmuş, "Sadece devlet olarak değil sivil toplum olarak da Türkiye'de aile yapısının korunması, güçlenmesi, önemli hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.