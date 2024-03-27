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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Bu alçakça eylemi telin ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırmalarına tepki göstererek, "Bu alçakça eylemi telin ediyor, vatandaşlarımıza ve başkonsolosluk mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:35 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:02 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik provokasyonlara bir yenisinin eklendiğini ve Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu alçakça eylemi gerçekleştirenleri tel'in ediyor, vatandaşlarımıza ve başkonsolosluk mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizde milletimizi birbirine düşürmeye çabalayan terör örgütünün yurt dışı uzantılarının hadsiz ve mütecaviz tavırlarını Avrupa ülkelerindeki yöneticilerin engellemeleri gerektiğini ve Türk toplumunun can ve mal emniyetini sağlamak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.

On yıllar boyunca hem Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de millî kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır."

Dışişleri Bakanlığından Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli
Dışişleri Bakanlığından Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli

Hannover'de dün yaşanan Türk Başkonsolosluğu'nda yapılan saldırı sonrası Diplomatik Kaynaklar; saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır." denildi.

#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Hannover
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