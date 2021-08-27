TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan'daki saldırılarla ilgili açıklama: Lanetliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz"

Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 27, 2021

DAEŞ üstlenmişti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandı. Kaos ortamının sürdüğü ülkede gerçekleştirilen saldırıları DAEŞ üstlendi.

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