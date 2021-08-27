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ANKARA

TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan'daki saldırılarla ilgili açıklama: Lanetliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'da meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentoptan Afganistandaki saldırılarla ilgili açıklama: Lanetliyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz"

DAEŞ üstlenmişti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandı. Kaos ortamının sürdüğü ülkede gerçekleştirilen saldırıları DAEŞ üstlendi.

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