Gündem TBMM Başkanı Şentoptan Fincancı şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanıra tebrik
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını eleştiren yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan Fincancı şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanıra tebrik
Burak Haktanır.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Başkanı Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.

SERGİLEDİĞİ TAVRI TAKDİR ETTİ

Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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