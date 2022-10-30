TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Başkanı Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.

SERGİLEDİĞİ TAVRI TAKDİR ETTİ

Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

GÜNDEM Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu