Gündem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıçtan Kubickinin hadsiz sözlerine kınama
POLİTİKA

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Kubicki'nin hadsiz sözlerine kınama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıçtan Kubickinin hadsiz sözlerine kınama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit." dedi.

Aynı zamanda TBMM Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Kılıç, sosyal medya hesabında Türkçe ve Almanca yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlü saldırısını şiddetle kınıyorum. Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit. Ayrıca Kubicki'nin bu hadsizliği, Avrupalı siyasetçiler için de bir turnusol kağıdı. Demokrasiyi, siyasette ahlak ve erdem gibi değerleri yalnızca nutuk çekerken malzeme etmek yerine, eylemlerinizde de bu değerlerden yararlanmanızı tavsiye ederim.

Alman Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine tepki: En kuvvetli şekilde kınıyoruz
GÜNDEM
Alman Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine tepki: En kuvvetli şekilde kınıyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretamiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretamiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz
Çocukları ekranlardan kurtarabilecek keyifli oyunlar

Çocukları ekranlardan kurtarabilecek keyifli oyunlar
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Hasta yakınıyla doktorun görüntüleri tartışmalara neden olmuştu.
En ilginç protesto

En ilginç protesto

​Binlercesi bir anda ortaya çıktı: Görüntüler internette viral oldu.

Milli İHA'nın gözleri Ege'nin üzerinde.

​TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat.

​Milyonlarca ihtiyaç sahibini ilgilendiriyor: Yardım miktarları arttı

​Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar

​Ankara'nın diplomatik başarısı dış basında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.