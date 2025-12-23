TBMM'de 394 saatlik bütçe maratonu

Meclis'te bütçe maratonu sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumla başlayan bütçe mesaisi, TBMM Genel Kurulu'nda 154 saat, öncesindeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 240 saat sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonunun en uzun mesaisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, en kısa mesai ise TBMM'nin bütçesi üzerinde yapıldı. Genel Kurul’da, en uzun bütçe mesaisi Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirildi, milletvekilleri 13 saat 30 dakika çalıştı.

VEKİLLER SPOR YAPSIN ÖNERİSİ

Bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsü zaman zaman renkli görüntülere de tanıklık etti. Bazı milletvekilleri kürsüye bebek arabası, şemsiye, pamuk, domates, soğan, mandalina, kantar, fötr şapka, kasket, yapay çiçek gibi nesnelerle çıkarken bazı milletvekilleri ise kürsüden önemli önerilerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi üzerinde söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile pandemiden önce milletvekillerine spor yaptırmak için çağrı yaptıklarını hatırlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi üzerinde söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kürsüden ofsaytın kaldırılması çağrısında bulundu.

SAKSILAR DEVRİLDİ

Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kürsüye hibrit roket motorunda kullanılan yakıt ve bir koli bandıyla çıktı. Ateşlemedeki itki sisteminde kullanılan yakıt materyalini göstererek, "Bu yakıtı uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilir. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın bir ürünü" sözlerini sarf eden Varank daha sonra koli bandını işaret ederek, "İşte bu CHP'nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının bir ürünü” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi. Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbedede Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etmesi de görüşmelere damgasını vurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in sözleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyo-nu'nu terk etti.







