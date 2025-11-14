Yeni Şafak
Tek katlı ev alevlere teslim oldu

00:3014/11/2025, Cuma
IHA
Bursa'da akşam saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 21.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



#Bursa
#İnegöl
#Yangın
