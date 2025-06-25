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Tekirdağ'da gemi karaya oturdu: Belediye Başkanından 'kirlilik riski' açıklaması

Tekirdağ'da gemi karaya oturdu: Belediye Başkanından 'kirlilik riski' açıklaması

23:1125/06/2025, Wednesday
IHA
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Gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için başlatılan çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak sürüyor.
Gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için başlatılan çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak sürüyor.

Romanya'dan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı arpa yüklü ticari gemi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturdu. Gün boyu sonuç vermeyen kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği bildirilirken Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, denizde kirlilik oluşmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında arpa yüklü bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, denizde kirlilik oluşmadığını belirtti. Ayrıca havanın kararması ile kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli arpa yüklü ticari gemi, bu sabah saatlerinde Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede karaya oturdu. Gün boyu kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Romanya'dan Cezayir'e geçen arpa yüklü bir yük gemisi Gaziköy Mahalle'mizde karaya oturmuş. 30 metre mesafede karaya oturdu. Şu an ilk alınan bilgilere göre denizde herhangi bir kirlilik oluşturmamıştır. Bu sevindiricidir. 22 personeli olan bir gemi. Herhangi bir sorun yok. Kıyı Emniyeti'nin römorkörleriyle çıkartılmayı bekliyor. Allah daha büyük kazalar vermesin. Böyle ufak kazalar olmasın. Daha büyüklerini görmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için başlattığı çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak sürüyor.



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