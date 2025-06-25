Tekirdağ'da gemi karaya oturdu: Belediye Başkanından 'kirlilik riski' açıklaması

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında arpa yüklü bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, denizde kirlilik oluşmadığını belirtti. Ayrıca havanın kararması ile kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Romanya'dan Cezayir'e geçen arpa yüklü bir yük gemisi Gaziköy Mahalle'mizde karaya oturmuş. 30 metre mesafede karaya oturdu. Şu an ilk alınan bilgilere göre denizde herhangi bir kirlilik oluşturmamıştır. Bu sevindiricidir. 22 personeli olan bir gemi. Herhangi bir sorun yok. Kıyı Emniyeti'nin römorkörleriyle çıkartılmayı bekliyor. Allah daha büyük kazalar vermesin. Böyle ufak kazalar olmasın. Daha büyüklerini görmeyelim" ifadelerini kullandı.