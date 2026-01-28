Yeni Şafak
Tekirdağ'da sahil kırmızıya büründü

Tekirdağ'da sahil kırmızıya büründü

11:5528/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
AA
İki gündür etkisini sürdüren lodos, kent kıyılarına yosun ve çeşitli atıkları taşıdı.
İki gündür etkisini sürdüren lodos, kent kıyılarına yosun ve çeşitli atıkları taşıdı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda ise kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların lodosla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların sadece kötü koku yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Zamanla kötü koku yayıyor sadece" dedi.



