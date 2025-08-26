Yeni Şafak
Tekirdağ'da yol kenarında tepki çeken manzara: Karpuzlar yola saçıldı

00:2926/08/2025, Salı
IHA
Tekirdağ'da yol kenarındaki karpuzlar merak uyandırdı.
Tekirdağ'da yol kenarına bırakılan karpuzlar görenler tepkiye neden oldu. Karpuzların tarladan mı toplandığı, yoksa nakliye sırasında mı atıldığı bilinmezken vatandaşlar, "Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca Mahallesi merasında yol kenarına bırakılan karpuzlar görenlerin dikkatini çekti. Tarım arazisi içindeki yolda onlarca karpuzun gelişigüzel dökülmüş ve bir kısmının parçalanmış olduğu görüldü.

Henüz kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen karpuzların tarladan mı toplandığı, yoksa nakliye sırasında mı atıldığı merak konusu oldu. Bölgeden geçen vatandaşlar, "Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.



#Tekirdağ
#Karpuz
#Muratlı
