Tekirdağ'ın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Gelecek 2 saatlik periyotta Tekirdağ'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Tekirdağ'ın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Tekirdağ'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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