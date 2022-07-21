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GİRESUN

TEKNOFEST Karadeniz Giresun yarışlarında heyecan devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl Karadeniz’e damgasını vuracak. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST’in yarışmalarının ilk durağı Giresun oldu.

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Haber Merkezi Diğer
TEKNOFEST Karadeniz Giresun yarışlarında heyecan devam ediyor
TEKNOFEST Karadeniz Giresun yarışlarında heyecan devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl Karadeniz’e damgasını vuracak. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST’in yarışmalarının ilk durağı Giresun oldu.

PROJE YARIŞLARI BAŞLADI

22-24 Temmuz tarihlerinde Aselsan yürütücülüğünde İnsansız Su Altı Sistemleri ile TÜBİTAK yürütücülüğünde Araştırma Projeleri Yarışmaları dahilinde yapılan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları gerçekleşiyor.

Gençlerin heyecanına ortak olmak üzere T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır 22 Temmuz Cuma 11.00-15.00 saatleri arasında, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar 23 Temmuz Cumartesi 12.00-13.00 saatlerinde Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde olacak.

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