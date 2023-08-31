Teknofest'le 'Zafer' coşkusu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2023, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ankara Etimesgut Havalimanı’nda başladı. “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları bir araya getiren festival, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlayan festival 4 Eylül’e kadar sürecek. Uçuş gösterilerinin yapıldığı festivalde teknoloji yarışmaları da düzenleniyor.





SİMÜLASYONLARA BÜYÜK İLGİ

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST’in, bu yıl yurt içinde 7’ncisi, toplamda ise 8’incisi düzenleniyor. TEKNOFEST’e 125 kurum katıldı. Her kurumun standında özellikle çocuk ve gençlere yönelik yarışmalarla teknolojiye adapte olmaları amaçlanıyor. Festivale katılan firmalar airsoft atışı, uçuş simülatörü, ödüllü koşu simülasyonu, savunma sanayii ile ilgili bilgi yarışmaları düzenliyor. İlk gün festivale gelen ziyaretçiler, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı buldu. Dün tarım teknolojileri, ulaşım ve mobilite teknolojileri, haberleşme ve iletişim teknolojileri, uzay, havacılık ve savunma teknolojileri, eğitim teknolojileri ve afet yönetimi teknolojileri yarışmaları da gerçekleştirildi.





100'ÜNCÜ YILA YAKIŞAN FESTİVAL

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı festivalde, yarışmalara katılıp ödül alan öğrenciler de kendileri için kurulan stantlarda, projelerini tanıtıyor. Elektrikli araba, orta menzilli roket ve güneş paneli üreten öğrenciler, festivali ziyaret edenlere projeleri hakkında bilgi veriyor. Gençlerin festivalinde, büyükler de kendine göre eğlenceler buldu. Savunma sanayiine meraklı olan anne-babalar, çocukları oyunlarla eğlenirken onlar da görevlilerden uçak motorları, savunma sistemleri ve araçlarıyla ilgili bilgi aldı.





400'den fazla etkinlik

TEKNOFEST Ankara’da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor. Albayrak Medya da festivalin paydaşları arasında. 215 bin metrekare alana kurulu festivalde 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılan 158 stant ile birlikte toplam 261 stant yer alıyor. Ziyaretçiler stantlarda düzenlenecek 400’den fazla etkinliği takip edebilecek.





İlk kez iklim tüneli

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı iklim tüneli simülasyonu, vatandaşların uğrak yerleri arasında. Festival kapsamında ilk kez bu yıl Ankara’da kurulan tünelde ziyaretçilere iklimin doğaya etkisi ve iklim değişimiyle yaşanabilecek küresel ısınmanın etkisine dair senaryolar aktarılıyor.



