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TEKNOFEST’te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

Başkent Ankara’da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan TEKNOFEST’te yerli ve milli olarak üretilen çelik kanatlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, yerli ve milli hava araçları ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

12:07 . 31/08/2023 Perşembe
IHA
TEKNOFEST'te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

TEKNOFEST'te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları hava gösteri ile nefesleri keserken, etkinlik alanında sergilenen yerli ve milli üretim hava araçları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı, Atak, T-129 Atak, Atak-2 ve ANKA ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

“Bayraktar TB2 ile dünyanın şeklini değiştirdik”

İlk defa TEKNOFEST’e katıldığını belirten ziyaretçi Ahmet Aynacı, "Gerçekten onur ve gurur duydum. Bir Türk genci olarak gururlandığım ürünler var. Bayraktar TB2 ile dünyanın şeklini değiştirdik. İnşallah bunların devamı da gelecektir. Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri gururla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.Yerli ve milli ürünleri gördükçe mutlu olduğunu dile getiren bir diğer ziyaretçi Şerife Sivrikaya, “Ümidimiz gençler. Geçmişimizi unutmayalım. İlk defa katılıyorum. Burada uçakları gördüm. Teknolojiden faydalanmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz de faydalansın” dedi.



#TEKNOFEST
#ankara
#Bayraktar
#TB2
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