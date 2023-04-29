Teknofest’ten mesaj: Peşkeş çekilmesine izin vermeyiz

Ayakları yere basmayan Teknofest, ikinci gününde büyük bir heyecana sahne oldu. Etkinliğin önceki gün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, festivalin sessiz bir devrimin adı olduğunu söyledi.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bayraktar, 6. yılında olan Teknofest’in adeta bir kıvılcım gibi başladığını belirterek, “2018’de yola çıkarken 20 bin kardeşimiz yarışmalara başvurmuştu. 2023’te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. Teknofest çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı aştık ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan’da da Teknofest düzenledik. İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir’de ve başkentimiz Ankara’da, Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah Teknofest’le taçlandıracağız.” dedi.

KÖSTEK OLMAK İSTEYENLER VAR

Bayraktar, en ileri teknolojiye sahip bir İHA veya uçak da yapılsa önüne koyulacak tahta bir plastik takozun uçmasına engel olacağına işaret etti. Dünya yaptıkları işleri takdir ederken, içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler, ‘dokunacaklarmış.’ Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir.

ASIM’IN NESLİ TEKNOFEST NESLİ OLARAK DİRİLDİ

O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar. Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin, dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz Teknofest yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. Asım’ın nesli Teknofest nesli olarak dirildi.”

MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ

Selçuk Bayraktar, “Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu topraklar öylesine yaşadığımız yer değil, Ulubatlı Hasan’ın emaneti bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz.” diye konuştu.

Peşkeş çekilmesine izin vermeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Teknofest’in başladığı günde Atatürk Havalimanı’nı Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert mesajlar verdi. Varank, “Burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Ama belli ki, bu beyefendi Teknofest’i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor” dedi.

REKORLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Varank, Teknofest’e katkı sağlayan paydaşların sayısının her yıl giderek arttığını kaydederek, “İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu yıl 119’a ulaştı. İşte bu Teknofest’in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Teknofest bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor.” şeklinde konuştu.

BURAYI AMERİKALILARA PEŞKEŞ ÇEKECEK

Varank, bir cumhurbaşkanı adayının (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) çıktığını ve Atatürk Havalimanı’nı, hem de Teknofest’in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan ettiğini kaydederek, “Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Ama belli ki, bu beyefendi Teknofest’i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor.” diye konuştu. Varank, “Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesini asla müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Milli gurur yaşatıyorlar

Yaşlısından gencine her yaştan vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren, Türkiye’nin teknoloji serüvenine tanıklık etmek için festival alanının doldurdu. Her sene yapılan Teknofest ile gurur duyduklarını söyleyen Ramazan Bulut “Devrim niteliğinde çalışmalar yapılıyor” dedi.

ALBAYRAK MEDYA DA YERİNİ ALDI

Festivalde Albayrak Medya da yerini aldı. Yeni Şafak ve TVNET, 100 metrekarelik büyük bir alanla bulunan Albayrak stantlarında, birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor.

Haluk Bayraktar.

Uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bayraktar, “Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği Teknofest’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…

Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.’ ifadelerini kullandı.

Kızılelma ile Akıncı kol kola

Festival kapsamında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar Akıncı TİHA, kol uçuşu gerçekleştirdi.















