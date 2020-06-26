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Gündem Tele 1in sözde gazetecisi Merdan Yanardağın Sultan 2 Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri
POLİTİKA

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri

İBB tarafından fonlanan ve CHP yandaşı olan Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi hazırlayıp sunduğu '18 dakika' adlı programında 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeler kullandı. Yanardağ, Abdülhamid Han'a hakarette bulundu. Küstah ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı.

Haber Merkezi Diğer
Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.
Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.

Daha önce Fazilet Durağı yalan haberine imza atan Tele 1 gazetecisi Merdan Yanardağ, küstah yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.

  • Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu
OYNAT 00:50
Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu
CHP'nin desteklediği yandaş kanal TELE 1'de kanalın yayın müdürü Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'e ağır hakaretlerde savurdu. Yanardağ canlı yayında, '1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere...' ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

AYASOFYA'DAKİ FETİH SURESİNDEN DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Fetih Suresi'nin okunmasına tepkisinin ardından fethin anlamını değiştiren ve fethin uygulama manasını çarpıtan Yanardağ, bunun bir işgal, talan ve sömürgecilik olduğunu söyledi.

  • Fethin uygulama boyutunu görmezden gelen Merdan Yanardağ, programda aynen şu cümleleri kullanmıştı:
  • "Fetih Suresi'nin Ayasofya'da okunacak olması son derece 21. yüzyılda modern bir devlete, çağdaş bir topluma uygun düşmeyen, hâlâ fetih ideolojisinin savunulduğu, yani işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik anlayışı anlamına gelir bu çağda fetih. Dolayısıyla tıbbı cihat gibi fethin yeniden yorumlanması içinin yeniden doldurulması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Bu çağda fethi savunmak silah zoruyla başka toprakları ele geçireceğini ilan etmek demektir. Hâlâ böyle bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunu ilan etmek demektir."

Merdan Yanardağ'a tutuklama
GÜNDEM
Merdan Yanardağ'a tutuklama

ADNAN MENDERES'E İFTİRA ATTI

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu.

Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." ifadelerine yer verdi.

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