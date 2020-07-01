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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Astana Zirvesi'nde Ruhani ve Putin ile görüşecek ​

Tele Astana Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Astana Zirvesi bugün video konferans ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Suriye’deki son durumu masaya yatıracak. Zirvenin önemli konularından biri de siyasi geçiş süreci olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhani - Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
Ruhani - Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Astana Zirvesi bugün sanal ortamda yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Astana Zirvesi’nin gündeminde Suriye sahasındaki son durum ele alınacak. 5 Mart tarihinde Türkiye ve Rusya arasında Moskova’da imzalanan mutabakat muhtırası ile İdlib’de çatışmalara son verilmiş ve iki ülke askerleri ortak devriyelere başlamıştı. İdlib’de kurulacak güvenli koridordan radikal örgütlerin temizlenmesi konusunda da taraflar beraber çalışacaktı. Bu konudaki gelişmeler zirvenin ana konularından birisi olacak.

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SİYASİ SÜREÇ ELE ALINACAK

Zirvede Suriye’de Esed rejimi ve muhalifler arasında devam eden anayasa görüşmeleri de ele alınacak. Koronavirüs nedeniyle ertelenen anayasa görüşmelerindeki son durum da Erdoğan, Putin ve Ruhani tarafından ele alınacak. Zirvenin bir gündem maddesi de Suriye’deki siyasi geçiş süreci olacak. Siyasi süreç tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

SIRA İRAN’DAYDI

Suriye’de Suriye Ulusal Kürt Konseyi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD arasındaki diyalog girişimleri de Astana Zirvesi’nde gündeme gelecek bir başka başlık. Dönüşümlü olarak gerçekleştirilen zirve için sıra İran’daydı. Ancak salgın nedeniyle ertelenen Astana Zirvesi’nin, salgının seyri nedeniyle yüz yüze yerine sanal ortamda yapılması kararlaştırıldı.

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Erdoğan’ın 8. torun sevinci

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  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul’a gelen Erdoğan tekrar Ankara’ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü çocukları önceki akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın 8. torununa “Hamza Salih” adı verildi. Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara’dan İstanbul’a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan dün öğle saatlerinde tekrar Ankara’ya gitti.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, “Rabbimiz’e şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.

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