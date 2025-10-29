Yeni Şafak
Telefon hattını kullandıranlara 20 bin lira ceza

Uğur Duyan
04:0029/10/2025, Çarşamba
Adına kayıtlı mobil haberleşme hattını BTK tarafından belirlenen sınırlamalara aykırı bir şekilde kullanması amacıyla başkasına veren gerçek veya tüzel kişiye 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Meclis'e sunulacak olan yeni yargı paketine göre, GSM operatörlerine yeni yükümlülükler getirilecek. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında cep telefonları üzerinden işlenmesi halinde bu suçu işleyenlere ek cezalar uygulanacak. Teklifle, adına kayıtlı mobil haberleşme hattını BTK tarafından belirlenen sınırlamalara aykırı bir şekilde kullanması amacıyla başkasına veren gerçek veya tüzel kişiye 20 lira idari para cezası verilecek. Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen GSM hattının bağlantısı, yürütülen soruşturma kapsamında hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecek.


24 SAAT İÇİNDE HAKİM KARARI

Hâkim kararı olmaksızın yapılan işlem, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacak. Hâkim, kararını bağlantının kesilmesinden itibaren 48 saat içinde açıklayacak, aksi hâlde bağlantının kesilmesi tedbiri kendiliğinden kalkacak. Bu fıkra uyarınca verilen karara veya yazılı emre rağmen ilgili hattın haberleşmesinin kesilmemesi halinde 150 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İşletmecilerden istenilen bilgi veya belgenin on gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacak. İstenilen bilgi veya belgenin eksikliği halinde Cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.


