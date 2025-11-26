Yeni Şafak
Telegram'dan tehdide 14 gözaltı

Telegram'dan tehdide 14 gözaltı

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Şehit ve gazilerin aileleri, Cumhurbaşkanı, yargı mensupları, kamu yöneticileri, kolluk kuvvetleri, hayatını kaybetmiş bazı kişilerin yakınları, dini değerler ve akranlarını hedef alan içerikler paylaşan suç çetesine 12 ilde eş zamanlı yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Telegram’da “C7K” kod adlı bir sohbet grubu üzerinden örgütlenen çocuk yaştaki şüphelilerin ayrıca kişisel verileri yasa dışı şekilde ele geçirip açık biçimde yaydıkları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma çerçevesinde 9'u sabıkalı, çocuk yaştaki toplam 14 şüphelinin, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, suç örgütü kurmak, bilişim sistemlerine izinsiz girmek, verileri bozmak veya silmek ve Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.


#Telegram
#tehdit
#gözaltı
