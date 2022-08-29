Gündem Temel Karamollaoğlu Gülşenin İmam Hatiplileri hedef alan sözleri karşısında günlerdir sessiz
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu Gülşen'in İmam Hatipliler'i hedef alan sözleri karşısında günlerdir sessiz

Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatiplileri hedef alan sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Gülşen'in görüntülerinin ortaya çıkmasının üzerinden günler geçmesine rağmen sessiz kalmayı tercih eden Karamollaoğlu, geçtiğimiz sene torunlarının İmam Hatip okulunu bıraktığını açıklamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu Gülşenin İmam Hatiplileri hedef alan sözleri karşısında günlerdir sessiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir konserde, İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

İmam Hatip okullarını ve mensuplarını açık açık hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında tutuklama kararı çıkarken konser sırasında sarf ettiği sözlerine büyük tepki geldi.

KARAMOLLAOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gülşen'in tepki çeken sözlerinin ortaya çıkmasının üzerinden günler geçmesine rağmen tek bir açıklama yapmadı. Karamollaoğlu'nun İmam Hatiplileri hedef alan sözler için sessiz kalması akıllara geçtiğimiz sene yaptığı açıklamaları getirdi. Karamollaoğlu, "Torunlarım İmam Hatip'i bıraktı." açıklamasında bulunmuştu.

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