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Terör operasyonunda gözaltına alınmıştı: HDP vekil adayı Ayten Dönmez tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli vekil adayı Ayten Dönmez de gözaltına alındı. Dönmez, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan açık dosyası bulunan Ayten Dönmez, mahkemede fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Şahin Şen
10:37 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

HDP vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yapılan operasyonda, bir dönem PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli 13.sıra vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.


Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan açık dosya kaydının bulunduğu tespit edilen Dönmez’in cep telefonuna el konuldu.




Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.




HDP'nin vekil adayı tutuklandı

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda fotoğrafı ortaya çıkan ve Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan HDP Kocaeli 13. sıra vekil adayı Ayten Dönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Fotoğraftaki ben değilim" savunması

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan açık dosyası bulunan Ayten Dönmez, mahkemede fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.


#HDP
#Ayten Dönmez
#PKK
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