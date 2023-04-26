Terör operasyonunda gözaltına alınmıştı: HDP vekil adayı Ayten Dönmez tutuklandı

CHP listelerinden aday gösterilen milletvekili adaylarının bazılarının FETÖ bağlantıları tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yedili Masa’nın büyük ortağı CHP’nin Denizli’de 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterdiği Gülizar Biçer Karaca’nın FETÖ’cülere umut olan vaatleri de hafızalardaki yerini koruyor. 15 Temmuz sonrası KHK’larla görevden uzaklaştırılan darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini savunan Karaca, ihanet örgütünün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.