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Terör örgütü DEAŞ'a 23 ilde operasyon: 88 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a 23 ilde operasyon: 88 kişi yakalandı

07:5620/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-15' operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-15" operasyonları düzenlendi.


23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.




#DEAŞ
#terör operasyonu
#İçişleri Bakanlığı

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