Terör örgütü PKK’dan kaçan Mustafa Biçer'den dağdaki çocuklara çağrı: Gelin teslim olun

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, bir süre önce terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan Ayşegül ve Rauf Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, HDP il binası önündeki çadıra gelerek ailelerle buluştu.

“Ailemin çağrısını duydum geldim devletime teslim oldum”

2018 yılında terör örgütü PKK tarafından internetten kandırılarak dağa kaçırıldığını beliren Biçer, ”Örgütte çok zor dönemler geçirdim. Ailemin yanına geri dönmek istiyorum. Ailemle konuşmak istiyorum diye örgüt tarafından tutuklandım. Zindanda kaldım ve PKK tarafından kötü muamele gördüm. Annemin sesini, annemin çığlığını televizyon ekranlarında gördüm ve bana bir umut ışığı oldu. Annemin sesi, annemin çığlığı bana umut oldu ve ben bugün buradayım.

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EVLAT NÖBETİ ÇAĞRISI

Ben buradan. annelere, babalara sesleniyorum. Evladını isteyenler gelip burada HDP il binası önünde otursun evladını istesin. Ben ailemi gördüm. Annemin sesi, babamın sesi, annemin çığlığını ve tüm annelerimizin çığlığını duyduğum için geldim devletime teslim oldum” dedi.

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“Gelin teslim olun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüşme yaptığını belirten Biçer, örgütte bize diyorlar ki eğer teslim olursanız Türk Devleti size işkence yapar. Sizi tutuklar, ailenizi ajanlaştırır. Size zulüm eder. Ben burada PKK içerisindeki tüm çocuklara, tüm kişilere sesleniyorum. Bu şeylere inanmayın. Ben teslim oldum şu anda evindeyim. Güvenlik güçleri tarafına hiçbir kötü muameleye uğramadım.

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Normal bir insan Cumhurbaşkanıyla görüşemezken bakanlarımızla görüşemez, ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüm ve Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm zaman şu sözü özellikle kullandım. İnşallah diğer kardeşlerimiz de gelir teslim olur ve onlarla da görüşürüz diye. Bundan hepsine çağrı yapıyorum. Gelin teslim olun. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor. Cumhurbaşkanı yani bizi kardeşi olarak görüyor, ‘Evlatlarım gelin teslim olun’ diyor. Bizi evladı olarak görüyorlar. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuğunu isteyen aileler gelip otursun” diye konuştu.

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3 EYLÜL DAVETİ

Bütün Türkiye’yi 3 Eylül’de HDP il binası önüne davet eden Biçer, “Ailesini özleyen, PKK içerisinden kaçmak isteyen çocuklara şunu söylemek istiyorum. Ben geldim bu çadırda annelerin ağlayışını, çığlıklarının sesini gördüm. Gerçekten anneler bir umutla üç yıldır burada üçüncü yılına girecek.

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Ben şunu da söylemek istiyorum; 3 Eylül’de annelerin savaşı üçüncü yılına giriyor ve ben tüm halkı tüm halkımızı, tüm STK temsilcilerini Diyarbakır HDP il binasına çağırıyorum. Gelin ailelerimize, bizlere destek olun. Bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık yok desinler. Tüm ailelerimizi tüm halkımızı 3 Eylül’de Diyarbakır HDP il binası önüne çağırıyorum” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:54 Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu: 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video yayınladı. Altun, Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer'in yer aldığı videoyu, 'Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu. 1,5 yıl önce onunla söyleşmiştik. 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Nice bayram gibi kavuşmalara!' ifadeleriyle paylaştı.



3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül Biçer ve baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. Mustafa Biçer, evlat nöbetinden yaklaşık 2 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.







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OYNAT 00:56 PKK'dan kaçan Mustafa Biçer anlattı: Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in PKK'dan kaçarak teslim olan oğlu Mustafa Biçer, terör örgütünün kirli yüzünü anlattı. 'Ben hiçbir zaman örgütten kaçtığım için pişman değilim onlar da kaçıp teslim olsun. Orası ölüm yeridir.' diyen Biçer, 'Türkiye'de şu anda ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir. Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu.'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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