Terörden arındırılan Cudi Dağı'nda yamaç paraşütü yapıldı

Şırnak

Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyona; Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile çok sayıda doğa sporu tutkunu katıldı. Etkinlik kapsamında 6 pilot, Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinden sırasıyla havalanıp, ilçede belirlenen noktalara başarılı iniş yaptı. İlk kalkışı yapan pilot, havada Türk bayrağını açarak hem diğer katılımcıları hem de arazideki izleyicileri selamladı. Uçuşlar sırasında pilotlar, Cudi Dağı zirvesinden süzülerek Şırnak, Silopi, Cizre ile Irak ve Suriye topraklarını kuş bakışı izledi. Uçuşlar, bölgede bulunan izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.