Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

16:4723/11/2025, Pazar
DHA
Şırnak'taki kaza
Şırnak'taki kaza

Şırnak’ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İdil-Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Cizre’den İdil yönüne giden A.S. (23) yönetimindeki 50 AAR 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K. (31) idaresindeki 06 JK 104 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerken, kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ile araçlardaki M.S. (20), A.K. (28) H.F.A. (24), B.H.Ç. (27), U.A.Ç. (4) ve E.A.Ç. (34) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Şırnak
#hafif ticari araç
#kaza
