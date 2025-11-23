Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerken, kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ile araçlardaki M.S. (20), A.K. (28) H.F.A. (24), B.H.Ç. (27), U.A.Ç. (4) ve E.A.Ç. (34) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.