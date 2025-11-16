Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Evine gelen kişiyi baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

Evine gelen kişiyi baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

21:5516/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Ramazan Nur Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi
Ramazan Nur Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Şırnak'ta Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaralayıp, Kayar'ın da başına baltayla vurup kaçtı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan Güneş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ta evine gelen Ömer Kayar’ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldüren, bir kadını da yaralayan Ramazan Nur Güneş, tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı’nda meydana geldi. Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının tedavisi devam ederken, Kayar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ramazan Nur Güneş’i Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.




#Şırnak
#Öldürme
#Tutuklanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi