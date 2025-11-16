Yeni Şafak
Polise mukavemet gösteren 6 şüpheli tutuklandı

08:3716/11/2025, Pazar
DHA
Hatay.
Hatay.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'da 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.’nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı.

Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı. Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.




#Hatay
#polis
#emniyet
