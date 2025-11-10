Yeni Şafak
Miras kavgasında amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

21:0810/11/2025, Pazartesi
IHA
Miras için amcasını bıçakladı
Kayseri'de akrabalar arasında miras paylaşımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş. P., amcası Ş. P.'yi ve 3 kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan Ş. P., polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta bir bağ evinde meydana gelen olayda; Ş.P. ile iddiaya göre akrabaları arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P. ismini aldığı amcası Ş.P. ve İ.T., D.T. ile Y.P’yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan Ş.P., İ.T, D.T. ile Y.P’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Ş.P. ve Y.P’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan Ş.P. polis ekiplerince Gesi Mahallesi’nde yakalandı. Sağlık kontrolünün geçirilen Ş.P. emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Miras Kavgası
#Bıçaklama
#Soruşturma
