​Teröristlere SİHA’lardan kaçış yok: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!
- Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek."
Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!
Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/pWXbTnrF3m
Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!