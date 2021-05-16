Gündem Teröristlere SİHAlardan kaçış yok 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröristlere SİHA’lardan kaçış yok: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist, SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Teröristlere SİHA’lardan kaçış yok: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!
  • Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor' denildi.
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