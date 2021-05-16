​Teröristlere SİHA’lardan kaçış yok: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Dünya

İşgalci Tel Aviv yönetimi basına da savaş açtı: Katliamları duyuranları susturmaya çalışıyor

İsrail tarafından Gazze'de yıkılan basın ofislerinin temsilcileri, İsrail'in medya mensuplarına savaş açtığını, ihlallerini dünyaya duyuran tüm sesleri susturma politikası uyguladığını ifade ediyor. Al Jazeera'nın Gazze muhabirlerinden Hişam Zakkut, "Ofisimizin bulunduğu binayı ve basın bürolarının bulunduğu diğer binaları hedef almak, İsrail ordusundan Filistinli gazetecilere açık bir tehdittir" dedi. AP muhabiri Faris el-Gul, "Herkes hedef alınmadan önce binadan ayrılmak için çığlık atıyor ve koşuyordu" diye konuştu.