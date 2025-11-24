Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün: Komisyon heyeti İmralı’ya ne zaman gidiyor?

Ankara’da hareketli saatler yaşanıyor; 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında tarihi bir adım daha atılıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı kararın ardından, İmralı’ya gidecek Meclis heyeti için süreç resmen başladı. Adalet Bakanlığı’nın izniyle birlikte, AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İstanbul’dan hareket etmesi bekleniyor.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında tarihi bir gün yaşanıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aldığı kararın ardından, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet netleşmişti. Heyet İstanbul'dan Havalanacak Adalet Bakanlığı'na dün yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte süreç hızlandı. Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre; AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyet, önümüzdeki bir-iki saat içerisinde İstanbul'dan kalkacak helikopterle İmralı Adası'na intikal edecek.
İşte Masadaki İsimler Komisyonda alınan 5'te 3 çoğunluk kararı sonrası CHP ve Yeni Yol Grubu heyete üye vermeyeceklerini duyurmuştu. İmralı'da Öcalan ile görüşecek heyette şu isimler yer alıyor:
MİT Devrede
Ulaşımdan görüşme odasındaki oturma düzenine kadar tüm organizasyonu MİT yönetiyor.