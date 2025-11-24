Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün: Komisyon heyeti İmralı’ya ne zaman gidiyor?

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün: Komisyon heyeti İmralı’ya ne zaman gidiyor?

11:5124/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gözler İmralı ziyaretinde
Gözler İmralı ziyaretinde

Ankara’da hareketli saatler yaşanıyor; 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında tarihi bir adım daha atılıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı kararın ardından, İmralı’ya gidecek Meclis heyeti için süreç resmen başladı. Adalet Bakanlığı’nın izniyle birlikte, AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İstanbul’dan hareket etmesi bekleniyor.

TBMM İmralı heyetinin bugün PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gideceği iddia edildi. Kulislere düşen bu bilgi doğrulanamazken komisyonun İmralı'ya salı ya da çarşamba günü gideceği de gündemde yerini koruyan bilgiler arasında...


"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında tarihi bir gün yaşanıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aldığı kararın ardından, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet netleşmişti. Heyet İstanbul'dan Havalanacak Adalet Bakanlığı'na dün yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte süreç hızlandı. Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre; AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyet, önümüzdeki bir-iki saat içerisinde İstanbul'dan kalkacak helikopterle İmralı Adası'na intikal edecek.


İşte Masadaki İsimler Komisyonda alınan 5'te 3 çoğunluk kararı sonrası CHP ve Yeni Yol Grubu heyete üye vermeyeceklerini duyurmuştu. İmralı'da Öcalan ile görüşecek heyette şu isimler yer alıyor:


AK Parti:
Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
MHP:
Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
DEM Parti:
Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

MİT Devrede

Ulaşımdan görüşme odasındaki oturma düzenine kadar tüm organizasyonu MİT yönetiyor.


#İmralı
#Ankara
#Terörsüz Türkiye
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi