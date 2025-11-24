Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün: Komisyon heyeti İmralı’ya ne zaman gidiyor?

TBMM İmralı heyetinin bugün PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gideceği iddia edildi. Kulislere düşen bu bilgi doğrulanamazken komisyonun İmralı'ya salı ya da çarşamba günü gideceği de gündemde yerini koruyan bilgiler arasında...





"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında tarihi bir gün yaşanıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aldığı kararın ardından, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet netleşmişti. Heyet İstanbul'dan Havalanacak Adalet Bakanlığı'na dün yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte süreç hızlandı. Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre; AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyet, önümüzdeki bir-iki saat içerisinde İstanbul'dan kalkacak helikopterle İmralı Adası'na intikal edecek.





İşte Masadaki İsimler Komisyonda alınan 5'te 3 çoğunluk kararı sonrası CHP ve Yeni Yol Grubu heyete üye vermeyeceklerini duyurmuştu. İmralı'da Öcalan ile görüşecek heyette şu isimler yer alıyor:





AK Parti: Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

DEM Parti: Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit





MİT Devrede

Ulaşımdan görüşme odasındaki oturma düzenine kadar tüm organizasyonu MİT yönetiyor.



