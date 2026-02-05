Ters yönde kaçış pahalıya patladı: Ehliyetsiz sürücüye 69 bin TL ceza

Olay, 3 gün önce Balıklar Kayası Kavşağı’nda meydana geldi. 78 ACJ 690 plakalı motosikletin sürücüsü O.A., polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan O.A., polis tarafından yakalandı. Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A.’ya yaptığı ihlallerden dolayı toplam 69 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten menedilip, otoparka çekildi.